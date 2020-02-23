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Ветерана ВОВ поздравили небольшим парадом во дворе его дома в Уфе

 Песню «Священная война» в РПЦ считают неофициальным гимном РФ

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15:48   23 Февраля 2020
Россия

Ветерана ВОВ поздравили небольшим парадом во дворе его дома в Уфе

Ветерана ВОВ поздравили небольшим парадом во дворе его дома в Уфе

Небольшой парад провели для 102-летнего участника Великой Отечественной войны Мугина Нагаева во дворе его дома в Уфе, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«Более 150 военнослужащих, кадетов и юнармейцев под военный оркестр в составе семи коробок прошли перед фронтовиком парадным строем. Они также коллективно поздравили его с Днем защитника Отечества и исполнили военные песни», — говорится в сообщении.

Глава региона Радий Хабиров вручил ветерану орден командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майора Шаймуратова.

Мугин Нагиев является кавалером орденов Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны первой степени и Красной Звезды. Воевал на Брянском и Юго-западном фронтах, в боях под Берлином был ранен. Войну закончил в звании гвардии капитана. 

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Автор: Алина Бранцевич
#ветераны #уфа #23 февраля #день защитника отечества

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