Ветерана ВОВ поздравили небольшим парадом во дворе его дома в Уфе

Небольшой парад провели для 102-летнего участника Великой Отечественной войны Мугина Нагаева во дворе его дома в Уфе, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«Более 150 военнослужащих, кадетов и юнармейцев под военный оркестр в составе семи коробок прошли перед фронтовиком парадным строем. Они также коллективно поздравили его с Днем защитника Отечества и исполнили военные песни», — говорится в сообщении.

Глава региона Радий Хабиров вручил ветерану орден командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майора Шаймуратова.

Мугин Нагиев является кавалером орденов Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны первой степени и Красной Звезды. Воевал на Брянском и Юго-западном фронтах, в боях под Берлином был ранен. Войну закончил в звании гвардии капитана.