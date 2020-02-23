Песков заявил, что Анкара не выполнила сочинские договоренности по Сирии

Турецкие власти пока не выполняют договоренности по Сирии, достигнутые в годе переговоров в Сочи более года назад.

Об этом в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил официальный представитель российского президента Дмитрий Песков.

Как напомнил Песков, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали в Сочи документы, в которых речь шла о том, что именно Анкара гарантирует разведение и размежевание сторон, а также вывод из демилитаризованной зоны в Сирии тяжелых вооружений. Однако террористы не просто остаются в Идлибе, но и по-прежнему получают помощь в виде военной техники, боеприпасов и амуниции, напомнил Песков.

До этого по сирийскому урегулированию был заключен ряд договоренностей. В мае 12017 года в Астане Россия, Турция и Иран договорились о создании в Сирии четырех зон деэскалации, из которых три в 2018 году перешли под контроль правительственных сил, а четвертая, которая расположена на территории провинции Идлиб и частично включает в себя районы провинций Алеппо, Хама и Латакия, пока остается в руках террористов «Джебхат-ан-Нусры»* (запрещенной в России террористической группировки). В сентябре 2018 года в Сочи Россия и Турция договорились создать в Идлибе, где остаются боевики из более чем десятка различных формирований, демилитаризованную зону

В январе текущего года сирийская армия в связи с ежедневными обстрелами жилых кварталов со стороны боевиков в провинциях Идлиб и Алеппо начала наступление и за месяц освободила от террористов более 600 квадратных километров, трассу, соединяющую Дамаск и город Алеппо, а также крупный стратегически важный город Маарет-Нууман. В связи с этим Анкара обвинила Дамаск и Москву в ударах по турецким военным, а также по гуманитарным объектам в Идлибе.

Со своей стороны, Россия и Сирия неоднократно объяснили, что именно действия террористов являются причиной нестабильности в регионе.