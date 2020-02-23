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16:18   23 Февраля 2020
Весь мир

Песков заявил, что Анкара не выполнила сочинские договоренности по Сирии

Песков заявил, что Анкара не выполнила сочинские договоренности по Сирии

Турецкие власти пока не выполняют договоренности по Сирии, достигнутые в годе переговоров в Сочи более года назад.

Об этом в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил официальный представитель российского президента Дмитрий Песков.

Как напомнил Песков, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали в Сочи документы, в которых речь шла о том, что именно Анкара гарантирует разведение и размежевание сторон, а также вывод из демилитаризованной зоны в Сирии тяжелых вооружений. Однако террористы не просто остаются в Идлибе, но и по-прежнему получают помощь в виде военной техники, боеприпасов и амуниции, напомнил Песков.

Песков заявил, что Анкара не выполнила сочинские договоренности по Сирии

До этого по сирийскому урегулированию был заключен ряд договоренностей. В мае 12017 года в Астане Россия, Турция и Иран договорились о создании в Сирии четырех зон деэскалации, из которых три в 2018 году перешли под контроль правительственных сил, а четвертая, которая расположена на территории провинции Идлиб и частично включает в себя районы провинций Алеппо, Хама и Латакия, пока остается в руках террористов «Джебхат-ан-Нусры»* (запрещенной в России террористической группировки). В сентябре 2018 года в Сочи Россия и Турция договорились создать в Идлибе, где остаются боевики из более чем десятка различных формирований, демилитаризованную зону

В январе текущего года сирийская армия в связи с ежедневными обстрелами жилых кварталов со стороны боевиков в провинциях Идлиб и Алеппо начала наступление и за месяц освободила от террористов более 600 квадратных километров, трассу, соединяющую Дамаск и город Алеппо, а также крупный стратегически важный город Маарет-Нууман. В связи с этим Анкара обвинила Дамаск и Москву в ударах по турецким военным, а также по гуманитарным объектам в Идлибе.

Со своей стороны, Россия и Сирия неоднократно объяснили, что именно действия террористов являются причиной нестабильности в регионе.

Песков заявил, что Анкара не выполнила сочинские договоренности по Сирии

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Автор: Александр Люблинский
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