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Шестой челвоек скончался от коронавируса в Южной Корее

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15:49   23 Февраля 2020
Весь мир

Шестой челвоек скончался от коронавируса в Южной Корее

Шестой челвоек скончался от коронавируса в Южной Корее

О смерти шестого зараженного 2019-nCoV в Южной Корее сообщило 23 февраля информационное агентство Yonhap.

Общее число заразившихся в стране достигло 602 человек. К 23 февраля в городе Тэгу зафиксировано 24 новых случая заражения коронавирусом, один инфицированный подтвержден в столице страны, Сеуле.

Власти Южной Кореи сообщили, что условным нулевым пациентом, с которого началась вспышка эпидемии в стране стала 61-летняя женщина. После заражения она продолжала регулярно бывать в общественных местах: ездить на транспорте, посещать церковные службы. В общей сложности с момента начала заболевания она была на двух службах, где в общей сложности присутствовали более тысячи человек. Сейчас она находится под наблюдением и проходит лечение от вируса.

 

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Автор: Галина Кандинская
#южная корея #коронавирус

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