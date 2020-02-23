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15:56   23 Февраля 2020
Весь мир

Экс-чиновник Мальты оправдал преступные связи с ПНС попыткой избежать национального кризиса

Экс-чиновник Мальты оправдал преступные связи с ПНС попыткой избежать национального кризиса

Экс-чиновник Мальты Невилл Гафа рассказал о преступном сотрудничестве с руководством нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

По словам бывшего чиновника, мальтийский премьер-министр и глава так называемого ПНС Ливии Файез Саррадж подписали секретный контракт. Армия Мальты определяла координаты лодок, на которых беженцы пытались пересечь Средиземное море, чтобы попасть в их страну. Сотрудники береговой охраны ПНС получали эти данные и задерживали мигрантов своими жестокими методами.

При этом известно, что большая часть триполитанских тюрем заполнена именно беженцев, которых там пытают и содержат в нечеловеческих условиях. Бандиты ПНС не раз фигурировали в докладах ООН о похищении людей с целью выкупа. Чиновник уверяет, что эта преступная связь помогла Мальте избежать национального кризиса. По его словам, так ПНС отблагодарило власти Мальты за то, что в 2014 году они принимали ливийских раненых. 

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Автор: Алина Бранцевич
#ливия #беженцы #мальта #пнс ливии

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