Экс-чиновник Мальты Невилл Гафа рассказал о преступном сотрудничестве с руководством нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

По словам бывшего чиновника, мальтийский премьер-министр и глава так называемого ПНС Ливии Файез Саррадж подписали секретный контракт. Армия Мальты определяла координаты лодок, на которых беженцы пытались пересечь Средиземное море, чтобы попасть в их страну. Сотрудники береговой охраны ПНС получали эти данные и задерживали мигрантов своими жестокими методами.

При этом известно, что большая часть триполитанских тюрем заполнена именно беженцев, которых там пытают и содержат в нечеловеческих условиях. Бандиты ПНС не раз фигурировали в докладах ООН о похищении людей с целью выкупа. Чиновник уверяет, что эта преступная связь помогла Мальте избежать национального кризиса. По его словам, так ПНС отблагодарило власти Мальты за то, что в 2014 году они принимали ливийских раненых.