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15:12   23 Февраля 2020
Весь мир

Карнавал в Венеции думают отменить из-за коронавируса

Карнавал в Венеции думают отменить из-за коронавируса

В городе Венеция зарегистрировали два первых случая заражения новым вирусом. Власти подумывают об отмене Венецианского карнавала. Об этом заявил президент области Лука Дзайя.

По его словам, во всей области (Венеция или Венето) зафиксированы уже 25 случаев заражения, а в ее столице, городе Венеция, уже двое лежат в отделении интенсивной терапии.

«Мы должны принять решительные меры, вы потом увидите распоряжение, которое мы предлагаем министру здравоохранения (Роберто) Сперанце», — заявил он.

Венецианский карнавал начался водным парадом 8 февраля. Праздник проходит ежегодно и завершается Жирным вторником, который в этом году выпал на 25 февраля.

Сегодня в Италии насчитывается около сотни зараженных 2019-nCoV. Из них двое скончались, а одного человека удалось вылечить, наиболее зараженной считается Ломбардия.

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Автор: Галина Кандинская
#италия #карнавал #венеция

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