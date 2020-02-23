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15:11   23 Февраля 2020
Весь мир

Певец Юрий Лоза не считает коронавирус биологическим оружием против Китая

Певец Юрий Лоза не считает коронавирус биологическим оружием против Китая

Российский певец композитор и поэт-песенник Юрий Лоза в беседе с ФАН призвал россиян не верить в конспирологические теории о коронавирусе.

«Если хотите услышать от меня другие конспирологические теории, то коронавирус — это божья кара за грехи человеческие. Или можно подлить еще больше масла в огонь и сказать, что это происки инопланетян, чтобы жизнь на Земле медом не казалась», — сказал Лоза.

По мнению артиста, Россия успешно справляется со вспышкой коронавируса, поэтому Лоза советует согражданам не волноваться и просто отгородиться от этой эпидемии.

«Россия предпринимает какие-то меры для нераспространения коронавируса в нашей стране. И этих мер, как видим, пока вполне достаточно. Вирус к нам не проходит. Потому что ответственные за нашу защиту трудятся на всех уровнях. Так что есть уверенность, что мы эту эпидемию переживем и переждем», — считает музыкант.

Певец подчеркнул, что не относится серьезно к теориям о том, что коронавирус – это придуманное кем-то биологическое оружие против Китая. Лоза убежден, что невозможно создать вирус, который «лупит» по китайцам, но не вредит, например, тайцам, ведь это один генетический народ. К тому же, напоминает артист, четверть населения США – тоже азиаты, и если бы вирус был биологическим оружием, тогда старадали бы и азиаты в Америке.

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Автор: Алина Бранцевич
#китай #лоза #коронавирус

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