Режиссер многим полюбившихся кровавых ироничных фильмов и когда-то завидный холостяк Квентин Тарантино впервые стал отцом в 56 лет.

Тарантино всегда открещивался от женитьбы и хотел лишь полностью погружаться в работу. Возможную свадьбу он пророчил себе «лет в 60». Однако случилось это на несколько лет раньше. В 2009 году режиссер познакомился с израильской моделью и певицей Даниэлой Пик. Спустя десять лет, сделал ей предложение, а теперь они оба стали родителями.

Квентин Тарантино - автор таких фильмов как «Криминальное чтиво», «Убить Билла», «Бешеные псы», «Однажды в Голливуде» и многих других. Он стал законодателем моды в мире кинематографического постмодерна.