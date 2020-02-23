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Ветерана ВОВ поздравили небольшим парадом во дворе его дома в Уфе

 Песню «Священная война» в РПЦ считают неофициальным гимном РФ

Песню «Священная война» в РПЦ считают неофициальным гимном РФ
Устроившие беспорядки «вирусологи в спортивных костюмах» записали обращение к Зеленскому

Устроившие беспорядки «вирусологи в спортивных костюмах» записали обращение к Зеленскому

 «Вирусологи в спортивных костюмах» обратились к Зеленскому с недовольством из-за эвакуации

«Вирусологи в спортивных костюмах» обратились к Зеленскому с недовольством из-за эвакуации
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15:02   23 Февраля 2020
Весь мир

Тарантино впервые стал отцом в 56 лет

Тарантино впервые стал отцом в 56 лет

Режиссер многим полюбившихся кровавых ироничных фильмов и когда-то завидный холостяк Квентин Тарантино впервые стал отцом в 56 лет.

Тарантино всегда открещивался от женитьбы и хотел лишь полностью погружаться в работу. Возможную свадьбу он пророчил себе «лет в 60». Однако случилось это на несколько лет раньше. В 2009 году режиссер познакомился с израильской моделью и певицей Даниэлой Пик. Спустя десять лет, сделал ей предложение, а теперь они оба стали родителями.

Квентин Тарантино - автор таких фильмов как «Криминальное чтиво», «Убить Билла», «Бешеные псы», «Однажды в Голливуде» и многих других. Он стал законодателем моды в мире кинематографического постмодерна.

 

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Автор: Галина Кандинская
#тарантино

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