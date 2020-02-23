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 Песню «Священная война» в РПЦ считают неофициальным гимном РФ

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Устроившие беспорядки «вирусологи в спортивных костюмах» записали обращение к Зеленскому

Устроившие беспорядки «вирусологи в спортивных костюмах» записали обращение к Зеленскому

 «Вирусологи в спортивных костюмах» обратились к Зеленскому с недовольством из-за эвакуации

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14:54   23 Февраля 2020
Весь мир

Россия и Турция непрерывно контактируют по вопросам ситуации в Сирии

Россия и Турция непрерывно контактируют по вопросам ситуации в Сирии

Российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте и, при необходимости, лидеры России и Турции подключаются к обсуждению ситуации в Сирии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Естественно, наступательные действия террористов не могли оставаться без ответа. Сирийские военные, находясь у себя в стране, на своей территории, естественно, отвечали, что приводило к чрезвычайной напряжённости. Слава богу, и наши военные, российские и турецкие, находятся в постоянном контакте, и, как мы видим, при необходимости президенты подключаются к обсуждению этой темы», — сказал Песков.

В мае 2017 года по инициативе представителей России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. Россия и Турция принимают совместные усилия, чтобы стабилизировать ситуацию в Сирии.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #сирия #песков #турция

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