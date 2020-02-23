Россия и Турция непрерывно контактируют по вопросам ситуации в Сирии

Российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте и, при необходимости, лидеры России и Турции подключаются к обсуждению ситуации в Сирии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Естественно, наступательные действия террористов не могли оставаться без ответа. Сирийские военные, находясь у себя в стране, на своей территории, естественно, отвечали, что приводило к чрезвычайной напряжённости. Слава богу, и наши военные, российские и турецкие, находятся в постоянном контакте, и, как мы видим, при необходимости президенты подключаются к обсуждению этой темы», — сказал Песков.

В мае 2017 года по инициативе представителей России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. Россия и Турция принимают совместные усилия, чтобы стабилизировать ситуацию в Сирии.