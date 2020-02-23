Аркатов считает, что Россия должна отвечать на информационные атаки в интернете

Политолог Иван Аркатов считает, что США ведут против России настоящую информационную войну, чтобы «подставить» нашу страну, «задев» при этом и Китай.

Такое мнение Аркатов высказал в беседе с информационным агентством Nation News, комментируя заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что США намеренно распространяют волну фейков о якобы причастности России к распространению коронавируса.

«Это делается для того, чтобы максимально отвести внимание от своих действий и переложить ответственность на другое лицо, используя свой пропагандистский аппарат. И сейчас не до конца понятно, какую роль играют США по части вбросов в ситуации с коронавирусом, и как они связаны с этой историей», — заявил политолог.

При этом он добавил, что двояко относится к идее создать собственный интернет для российских граждан — с одной стороны Россия должна предпринять решительные ответные действия, а с другой стороны необходимо позволить мировому сообществу обмениваться с нами полезными данными.

«Возможно, просто нужно ужесточить требования к СМИ и соцсетям на территории нашей страны, — предположил Аркатов. — На мой взгляд, в наших реалиях лучше развивать свою информационную машину, потому что наша цель доносить правду такой, какая она есть на международную арену и для нашего населения».

По словам эксперта, какие-то санкции и штрафы должны быть, но нельзя допустить запрета СМИ или социальных сетей, или создания таких условий, когда зарубежным авторам придется уйти – тогда, подчеркнул Аркатов, они раскрутят историю еще сильнее.

".. Понятно, что какие-то штрафы и санкции должны быть, но это не должно превратиться в запрет СМИ и соцсетей или создание условий, когда им придется уйти, тогда они еще сильнее историю раскрутят», — резюмировал аналитик.

Напомним, ранее на уходящей неделе Agence France-Presse, ссылаясь на анонимный источник в американском Госдепартаменте, сообщило о задании эффективно противостоять волне дезинформации, которая может быть распространена через ведущие соцсети Facebook и Twitter. Как отмечалось, данная дезинформация, исходящая от людей, «связанных с Моковой», может касаться распространения нового типа коронавируса, которым в Китае заболели уже более 70 тысяч человек, при этом более 2000 заразившихся скончались.