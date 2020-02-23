Песню «Священная война» в РПЦ считают неофициальным гимном РФ

Первый замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Александр Щипков назвал песню времен Великой Отечественной войны «Священная война» неофициальным гимном России.

«Музыка и слова «Священной войны», исполненные высокого трагизма, сегодня, как и прежде, вызывают у миллионов людей подлинный катарсис. Это произведение является вторым — неформальным, неофициальным — гимном России», — сказал Щипков РИА Новости.

По его словам, если под официальный гимн РФ россияне обязаны вставать, то под песню «Священная война» россияне встать просто не могут, так как эта песня вызывает у россиян такие чувства, когда они просто не могут встать.

Текст песни «Священная война», написал советский поэт Василий Лебедев-Кумачов и опубликовал его через два дня после начала войны, 24 июня 1941 года.