Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Ветерана ВОВ поздравили небольшим парадом во дворе его дома в Уфе

Ветерана ВОВ поздравили небольшим парадом во дворе его дома в Уфе

 Песню «Священная война» в РПЦ считают неофициальным гимном РФ

Песню «Священная война» в РПЦ считают неофициальным гимном РФ
Устроившие беспорядки «вирусологи в спортивных костюмах» записали обращение к Зеленскому

Устроившие беспорядки «вирусологи в спортивных костюмах» записали обращение к Зеленскому

 «Вирусологи в спортивных костюмах» обратились к Зеленскому с недовольством из-за эвакуации

«Вирусологи в спортивных костюмах» обратились к Зеленскому с недовольством из-за эвакуации
Шестой челвоек скончался от коронавируса в Южной Корее

Шестой челвоек скончался от коронавируса в Южной Корее

 Аркатов считает, что Россия должна отвечать на информационные атаки в интернете

Аркатов считает, что Россия должна отвечать на информационные атаки в интернете
Ветерана ВОВ поздравили небольшим парадом во дворе его дома в Уфе

Ветерана ВОВ поздравили небольшим парадом во дворе его дома в Уфе

 Песню «Священная война» в РПЦ считают неофициальным гимном РФ

Песню «Священная война» в РПЦ считают неофициальным гимном РФ
Устроившие беспорядки «вирусологи в спортивных костюмах» записали обращение к Зеленскому

Устроившие беспорядки «вирусологи в спортивных костюмах» записали обращение к Зеленскому

 «Вирусологи в спортивных костюмах» обратились к Зеленскому с недовольством из-за эвакуации

«Вирусологи в спортивных костюмах» обратились к Зеленскому с недовольством из-за эвакуации
Шестой челвоек скончался от коронавируса в Южной Корее

Шестой челвоек скончался от коронавируса в Южной Корее

 Аркатов считает, что Россия должна отвечать на информационные атаки в интернете

Аркатов считает, что Россия должна отвечать на информационные атаки в интернете
14:44   23 Февраля 2020
Россия

Песню «Священная война» в РПЦ считают неофициальным гимном РФ

Песню «Священная война» в РПЦ считают неофициальным гимном РФ

Первый замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Александр Щипков назвал песню времен Великой Отечественной войны «Священная война» неофициальным гимном России.

«Музыка и слова «Священной войны», исполненные высокого трагизма, сегодня, как и прежде, вызывают у миллионов людей подлинный катарсис. Это произведение является вторым — неформальным, неофициальным — гимном России», — сказал Щипков РИА Новости.

По его словам, если под официальный гимн РФ россияне обязаны вставать, то под песню «Священная война» россияне встать просто не могут, так как эта песня вызывает у россиян такие чувства, когда они просто не могут встать.

Текст песни «Священная война», написал советский поэт Василий Лебедев-Кумачов и опубликовал его через два дня после начала войны, 24 июня 1941 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#вов #рпц

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...