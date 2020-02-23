Четырехсторонний саммит по Сирии состоится, когда участники согласуют графики

Глава РФ Владимир Путин является сторонником проведения саммита. Встреча состоится, как только участники согласуют свои графики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент (РФ Владимир) Путин является сторонником проведения саммита. Как удастся согласовать графики четырёх президентов, то, конечно, такой саммит состоится», — сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

По словам официального представителя Кремля, четырехсторонний саммит по Сирии состоится как только лидеры стран-участниц – России, Турции, Франции и Германии – согласуют свои графики.

22 февраля, турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что намерен обсудить ситуацию в сирийской провинции Идлиб с коллегами из России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном, а также с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Встречу он планирует провести 5 марта.