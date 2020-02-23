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 Песню «Священная война» в РПЦ считают неофициальным гимном РФ

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Устроившие беспорядки «вирусологи в спортивных костюмах» записали обращение к Зеленскому

Устроившие беспорядки «вирусологи в спортивных костюмах» записали обращение к Зеленскому

 «Вирусологи в спортивных костюмах» обратились к Зеленскому с недовольством из-за эвакуации

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14:27   23 Февраля 2020
Весь мир

Четырехсторонний саммит по Сирии состоится, когда участники согласуют графики

Четырехсторонний саммит по Сирии состоится, когда участники согласуют графики

Глава РФ Владимир Путин является сторонником проведения саммита. Встреча состоится, как только участники согласуют свои графики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент (РФ Владимир) Путин является сторонником проведения саммита. Как удастся согласовать графики четырёх президентов, то, конечно, такой саммит состоится», — сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

По словам официального представителя Кремля, четырехсторонний саммит по Сирии состоится как только лидеры стран-участниц – России, Турции, Франции и Германии – согласуют свои графики.

22 февраля, турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что намерен обсудить ситуацию в сирийской провинции Идлиб с коллегами из России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном, а также с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Встречу он планирует провести 5 марта.

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #меркель #сирия #эрдоган #макрон

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