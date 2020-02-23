Ливийские племена против баз США на территории страны

Президент Совета племен и городов Феццана Али Абу Собех выступил против постройки иностранных военных баз на территории Ливии. Об этом он заявил в воскресенье, 23 февраля.

Недавно глава «МВД» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башаги поддержал идею создания американской военной базы в стране. Его раскритиковал Али Абу Собех, который уверен, что это не принесет Ливии ничего, кроме смертей и добавил, что страна изо всех сил пытается избавиться от иностранных войск на своей территории, пишет Федеральное агентство новостей.

«Страна — это не место для продажи или аренды, а скорее священная собственность для всех ливийцев, которые на протяжении всей истории платили за все своей кровью», — сказал он.

Глава Совета племен добавил, что лидеры ПНС вообще не имеют право заключать сделки с другими государствами, если они касаются ливийского суверенитета.