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 Москва не планирует созывать новой конференции по Ливии

Москва не планирует созывать новой конференции по Ливии
14:13   23 Февраля 2020
Весь мир

Москва не планирует созывать новой конференции по Ливии

Москва не планирует созывать новой конференции по Ливии

Москва не планирует созывать новой конференции по Ливии, заявил в воскресенье замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Мы не планируем созывать у себя новой конференции по Ливии. Их и так уже было предостаточно в различных столицах. Считаю, что продвижение ливийского урегулирования зависит не от количества международных конференций по этой теме, а от качества реализации принятых на них решений», — сказал Богданов в интервью греческому еженедельнику  "То Вима".

Обстановка в Ливии дестабилизировалась после свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. В 2016 году при поддержке ООН и Евросоюза в стране было сформировано Правительство национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Файезом Сарраджем. Однако, согласно Схиратским соглашениям, срок действия ПНС истек еще в 2018 году и с тех пор правительство больше не является легитимным. 

19 января в Берлине прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН, по результатам которой было решено прекратить огонь в стране и соблюдать эмбарго на поставку вооружения в страну. Однако, Турция продолжает поставлять боевикам ПНС мощнейшее вооружение и наемников.

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Автор: Алина Бранцевич
#москва #россия #ливия #мид рф #богданов

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