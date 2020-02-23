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Третий пассажир лайнера Diamond Princess умер от коронавируса

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14:16   23 Февраля 2020
Весь мир

Третий пассажир лайнера Diamond Princess умер от коронавируса

Третий пассажир лайнера Diamond Princess умер от коронавируса

Скончался третий человек, из числа пассажиров японского круизного лайнера Diamond Princess, заразившихся новым коронавирусом. Об этом в воскресенье сообщает NHK.

Ранее Минздрав России сообщил, что находившиеся на борту Diamond Princess россияне вернулись в РФ, и чувствуют себя хорошо. Как отмечалось, на родину вернулись восемь граждан России, трое их которых заразились на круизном лайнере коронавирусом. Как уточнили в ведомстве, заболевание у этих троих россиян протекает в легкой форме, их жизнь, а также здоровье их близких вне опасности.

Всем вернувшимся в Россию с японского лайнера россиянам предстоит две недели находится на карантине в медучреждении в Казани, где специалисты проведут диагностику.

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Автор: Александр Люблинский
#эпидемия #происшествия #чп #лайнер #общество #весь мир #пассажиры #коронавирус

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