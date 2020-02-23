Третий пассажир лайнера Diamond Princess умер от коронавируса

Скончался третий человек, из числа пассажиров японского круизного лайнера Diamond Princess, заразившихся новым коронавирусом. Об этом в воскресенье сообщает NHK.

Ранее Минздрав России сообщил, что находившиеся на борту Diamond Princess россияне вернулись в РФ, и чувствуют себя хорошо. Как отмечалось, на родину вернулись восемь граждан России, трое их которых заразились на круизном лайнере коронавирусом. Как уточнили в ведомстве, заболевание у этих троих россиян протекает в легкой форме, их жизнь, а также здоровье их близких вне опасности.

Всем вернувшимся в Россию с японского лайнера россиянам предстоит две недели находится на карантине в медучреждении в Казани, где специалисты проведут диагностику.