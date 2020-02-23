США обвинили РФ в дезинформации о коронавирусе, чтобы подогреть антироссийские настроения

США обвинила РФ в том, что она якобы распространяет фейки о коронавирусе. Политолог Владимир Брутер считает эти обвинения частью инфовойны против РФ, чтобы оказывать давление на нее и ее граждан.

По мнению политолога Международного института гуманитарно-политических исследований, Вашингтону выгодно безосновательно обвинять Россию во всем и выставлять ее агрессором.

«Это делается для того, чтоб поощрять враждебное отношение к России как в элитах, так и в обществе. Это позволяет американцам преследовать нашу страну, вводить против нее и ее граждан санкции, лишать Россию возможности участвовать в принятии важных международных решений», – заметил Брутер в комментарии ФАН.

При этом, отмечает американист, несмотря на постоянные инфоатаки со стороны США, РФ продолжает вести себя довольно дипломатично. По мнению Брутера, не поддаваясь на провокации Вашингтона, Россия усиливает собственную безопасность.

«Российское руководство заняло принципиальную позицию не повышать уровень конфликта и придерживается ее с самого начала. Оно считает, что конфликт надо хотя бы пытаться гасить, что надо противопоставлять линии Вашингтона некую линию на снижение уровня напряженности. Собственно, для российских властей это стандартное поведение», — считает политолог.

Брутер подчеркнул, что США ошибаются, полагая, что их преимущество на информационном поле заставить другие страны поверить в их фейки о России.

«Политика США в отношении России всем известна. И вряд ли все в мире верят американским фейкам о «злых и неадекватных русских», пугающих весь мир коронавирусом, придуманным США. Но американцы будут настаивать на том, что у них огромная поддержка и им безоговорочно верят партнеры», – заключил американист.

Политолог отметил, что вспышка коронавируса скоро пойдет на спад, но Вашингтон будет искать другие поводы выставить РФ в другом свете, в то время как власти нашей страны будут заниматься важными для россиян вопросами безопасности и стабилизировать внутреннюю обстановку.