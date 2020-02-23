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13:13   23 Февраля 2020
Весь мир

Логинов отказался участвовать в ЧМ по биатлону после обысков в шесть утра

Логинов отказался участвовать в ЧМ по биатлону после обысков в шесть утра

Российский биатлонист, лидер сборной России по биатлону Александр Логинов отказался участвовать в чемпионате мира по биатлону в Антхольце. Это связано с обысками, которые провела в его номере полиция Италии накануне эстафеты.

«Александр Логинов снялся с масс-старта на ЧМ по биатлону после ситуации с обысками в отеле», — сообщили в Союзе биатлонистов России.

Александр обещал ничего не комментировать до окончания ЧМ. Однако после того, как итальянские полицейские ворвались в его номер в шесть утра и провели жесткий обыск, он изменил свое мнение. Спортсмен сделал ряд заявлений СМИ, где признался, что даже подумывает о завершении карьеры из-за травли.

«Оценки того, что было, у меня в принципе быть не может. Приходить без десяти шесть утра и голословно не то, что обвинять, а говорить о догадках…», — рассказал он в беседе с Сhampionat.com.

 

Оценки того, что было, у меня в принципе быть не может. Приходить без десяти шесть утра и голословно не то, что обвинять, а говорить о догадках… 
Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/biathlon/article-3978457-loginov-rasskazal-ob-obyske-policiej-v-otele-sbornoj-na-chempionate-mira-po-biatlonu--2020.html?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fsport?utm_source=copypaste
Оценки того, что было, у меня в принципе быть не может. Приходить без десяти шесть утра и голословно не то, что обвинять, а говорить о догадках… 
Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/biathlon/article-3978457-loginov-rasskazal-ob-obyske-policiej-v-otele-sbornoj-na-chempionate-mira-po-biatlonu--2020.html?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fsport?utm_source=copypaste
Оценки того, что было, у меня в принципе быть не может. Приходить без десяти шесть утра и голословно не то, что обвинять, а говорить о догадках… 
Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/biathlon/article-3978457-loginov-rasskazal-ob-obyske-policiej-v-otele-sbornoj-na-chempionate-mira-po-biatlonu--2020.html?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fsport?utm_source=copypaste

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Автор: Галина Кандинская
#италия #биатлон

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