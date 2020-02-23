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12:59   23 Февраля 2020
Россия

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества

Возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата стало традицией президента России Владимира Путина. Он ежегодно приезжает в Александровский cад в этот день, 23 февраля.

Красные гвоздики возложил и премьер-министр Мишустин, а также спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Могила Неизвестного Cолдата была создана в 1966 году, когда прах неизвестного военнослужащего советской армии перенесли из братской могилы в Александровский сад. Через год был открыт мемориал, где теперь горит вечный огонь.

День защитника Отечества стал государственным праздником в 1922 году как годовщина создания Красной Армии. Его первое название - «День Советской Армии и Военно-морского флота» сохранялось до 1993 года. 

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Автор: Галина Кандинская
#путин #23 февраля #день защитника отечества #могила неизвестного солдата

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