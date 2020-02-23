Устроившие беспорядки «вирусологи в спортивных костюмах» записали обращение к Зеленскому

Устроившие беспорядки из-за эвакуированных на карантин в Новые Санжары записали обращение к главе Украины Владимиру Зеленскому.

Российский сенатор Алексей Пушков не удивился, что протестующими оказались жители Новых Санжар, а «спецподстрекателей» Киев просто выдумал.

20 февраля в Новые Санжары привезли эвакуированных из Уханя украинцев граждан других стран, из-за чего местные жители вышли с протестами. Украинский лидер назвал протестующих «вирусологами в спортивных костюмах» и заявил, что они приехали из других городов ради протестов. В ответ на это заявление молодые люди записали видеообращение, в котором опровергли предположение Зеленского и заявили, что они являются местными жителями.