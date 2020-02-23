«Вирусологи в спортивных костюмах» обратились к Зеленскому с недовольством из-за эвакуации

Протестующие в Новых Санжарах, которых президент Украины Владимир Зеленский назвал «вирусологами в спортивных костюмах» записали видео-обращение к нему.

Молодые люди недовольны, что именно в их родной поселок перевезли украинцев и иностранцев из города Ухань, где в декабре 2019 года началась вспышка коронавируса.

«Мы сами в Новых Санжарах родились. Я участник боевых действий, воевал за Украину, я патриот, люблю свою Украину. Теперь мне присылают угрозы и всякую грязь», — сказал один из них.

Протесты в Новых Санжарах начались ночью 20 февраля после прибытия в страну самолета с эвакуированными гражданами Украины и иностранцами. Автобус с прибывшими закидали камнями, в протестах пострадали несколько местных жителей.