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Устроившие беспорядки «вирусологи в спортивных костюмах» записали обращение к Зеленскому

 «Вирусологи в спортивных костюмах» обратились к Зеленскому с недовольством из-за эвакуации

«Вирусологи в спортивных костюмах» обратились к Зеленскому с недовольством из-за эвакуации
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12:47   23 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

«Вирусологи в спортивных костюмах» обратились к Зеленскому с недовольством из-за эвакуации

«Вирусологи в спортивных костюмах» обратились к Зеленскому с недовольством из-за эвакуации

Протестующие в Новых Санжарах, которых президент Украины Владимир Зеленский назвал «вирусологами в спортивных костюмах» записали видео-обращение к нему.

Молодые люди недовольны, что именно в их родной поселок перевезли украинцев и иностранцев из города Ухань, где в декабре 2019 года началась вспышка коронавируса.

«Мы сами в Новых Санжарах родились. Я участник боевых действий, воевал за Украину, я патриот, люблю свою Украину. Теперь мне присылают угрозы и всякую грязь», — сказал один из них.

Протесты в Новых Санжарах начались ночью 20 февраля после прибытия в страну самолета с эвакуированными гражданами Украины и иностранцами. Автобус с прибывшими закидали камнями, в протестах пострадали несколько местных жителей.

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Автор: Галина Кандинская
#украина #коронавирус

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