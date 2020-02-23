Навальный подтолкнул членов «Сети» к терроризму

Членов организации «Сеть»*, придерживающихся радикальных взглядов и поставивших себе цель создать в России «автономные анархические зоны», могла вдохновить на это деятельность блогера Алексея Навального, направленной на инспирирование протестных настроений и смену власти в стране.

Об этом ранее написало латвийское издание «Медуза», шокировав читателей неожиданной откровенностью своего «внутреннего расследования» о деятельности «Сети» - террористической организации, деятельность которой запрещена в России.

Участники «Сети» в настоящее время являются фигурантами уголовного дела по подозрению в наркоторговле и в причастности к двойному убийству, что уже ставит их защитников в неудобное положение. Однако в материале «Медузы» есть еще одна важная деталь, проливающая свет на мотивацию деятельности радикалов.

В частности, журналисты, ссылаясь информацию, полученную от знакомых членов «Сети», сообщают, что организация была создана на волне левых, правых и «ультраправых» российских политических сил. Как отмечается, российские националисты в 2014 году отправились воевать в Донбасс и начали создавать свою инфраструктуру, гипотетически подготавливаясь к тому, чтобы при возможности реализовать в России украинский сценарий «евромайдана». То есть все свои тренировки и походы пензенцы проводили именно в ожидании революции, либо других социальных потрясений в России. От Навального же, в случае прихода к власти либеральной оппозиции, «Сеть» планировала потребовать создать в России «автономные зоны для анархистов».

Федеральное агентство новостей (ФАН), комментируя ситуацию, напоминает, что Навальный начинал свою политическую деятельность активно поддерживая националистов и их объединение «Русский марш». С 2007 по 2012 год Навальный помогал организовывать шествия и митинги правых сил, сам в них активно участвовал, планируя использовать это движение в качестве «силового блока».

Затем блогеру пришлось отказаться от личного участия в подобных маршах в связи со шквалом критики, обрушившимся на него. Но представители правых и ультраправых движений продолжали принимать участие в его акциях и незаконных митингах. То есть навальнисты и правые по-прежнему видят друг в друге актив, который при необходимости можно мобилизовать и использовать для достижения конкретных целей.

Поэтому, отмечает издание, не удивительно, что «левые» видят в Навальном потенциальную угрозу и считают необходимым оказать ей противодействие.

При этом, как отмечается, несмотря на все вскрывшиеся факты, либеральная тусовка, еще вчера выступавшая на стороне «Медузы», сейчас готова выступать против «своих» чтобы не допустить раскрытия всей правды о террористах «Сети».