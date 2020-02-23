Генерал ЛНА призвал мировое сообщество помешать преступлениям Турции в Ливии

Бригадный генерал Халид Махджуб, возглавляющий управление по поддержанию морального духа Ливийской национальной армии (ЛНА) призвал мировое сообщество изучить и пресечь преступные действия Турции в Ливии, сообщает ФАН со ссылкой на Libyaschannel.

Генерал убежден, что интервенция Турции губительно сказывается на урегулировании кризиса в Ливии. По словам Махджуба, позиция ООН касательно ливийского кризиса очень гибкая и неопределенная, о чем свидетельствуют продолжающиеся поставки Турцией в Ливию оружия и наемников.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проводит губительную политику, поддерживая так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии мощнейшим вооружением и сирийскими боевиками, уверен генерал ЛНА. Ранее сообщалось, что турецкий боевой десантный корабль поставил ПНС Ливии Файеза Сарраджа 100 тонн мощнейшего оружия и около 700 наемников.