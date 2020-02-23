Минздрав РФ: Жизнь россиян, заразившихся коронавирусом на лайнере, вне опасности

Находившиеся на круизном лайнере в Японии россияне вернулись на родину и чувствуют себя хорошо. У заразившихся коронавирусом заболевание протекает легко, их жизни и здоровье их близких вне опасности, сообщается на сайте Минздрава.

«Вернувшиеся в Россию соотечественники чувствуют себя хорошо. У лиц с выявленной по результатам лабораторных анализов новой коронавирусной инфекцией заболевание протекает в легкой форме без выраженных симптомов и осложнений. Их здоровью и здоровью членов их семей ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Все эвакуированные пройдут двухнедельный карантин, в ходе которого специалисты проведут диагностику на лечение нового коронавируса.

Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна были 3711 человек. В Японии к вечеру четверга коронавирус выявлен у 728 человек. В четверг стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере.

Восемь россиян с лайнера Diamond Princess доставлены спецбортом МЧС в Казань, у трех из них обнаружен коронавирус. Они проведут две недели на карантине в городской инфекционной больнице. Всего на лайнере находились 24 россиянина — всех эвакуировали, но остальные отказались от перелёта.