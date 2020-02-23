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12:30   23 Февраля 2020
Весь мир

Моряков из России приговорили в сумме к 395 годам в Греции за торговлю людьми

Моряков из России приговорили в сумме к 395 годам в Греции за торговлю людьми

Греческий суд приговорил двоих россиян Александра Илларионова и Андрея Журавлева к тюремным срокам в сумме составляющим 395 лет. Мужчин признали виновными в незаконной миграции и торговле людьми. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

Известно, что осужденные были в числе 24 моряков, которых задержала полиция Греции 2 ноября 2019 года. Греческое законодательство предполагает наказание за перевоз каждого из мигрантов, которых переправляли моряки, от 7 до 15 лет лишения свободы и штраф в размере 6 миллионов евро. Полиция Родоса утверждает, что на острове было задержано судно с 62 людьми на борту.

Сам Мельников отметил, что россияне стали жертвой «черного работодателя» и были наемными матросами на кораблях, перевозивших туристов из Турции в Грецию и Италию.

Представители российской дипломатической миссии, в свою очередь, настаивают, чтобы уголовные дела были прекращены и ссылаются на конвенцию ООН о борьбе с торговлей людьми. Дипломаты также обратили внимание на то, что им крайне сложно оказывать помощь и поддержку морякам из России из-за суровых греческих законов.

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Автор: Галина Кандинская
#суд #торговля людьми #греция

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