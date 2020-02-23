Климатолог предсказал России неурожай и холодное лето

Сельское хозяйство может понести серьезный ущерб в результате аномально теплой и бесснежной зимы. По мнению климатологов, недостаток влаги в почве и низкая температура предстоящим летом приведет к гибели растений и неурожаю..

Об этом в воскресенье сообщает URA.Ru, приводя заявление климатолога Андрея Киселева. По его словам, едва ли на смену аномально теплой зиме придет аномальная жара, скорее всего, с июля по август 2020 года температура воздуха в центральной части России будет держаться на уровне среднем или ниже среднего. Таким образом природа, как показывает опыт многолетних наблюдений, старается выровнять баланс и избежать большого скачка средних температур.

«Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет либо средней, либо ниже средней, но, во всяком случае, не будет завышена», — подчеркнул эксперт.

Недостаток влаги из-за бесснежной зимы и низкие температуры летом окажут негативное влияние на посевы и посадки – возможно, нашу страну ждет неурожай.

Ранее Гидрометцентр спрогнозировал погоду на март в европейской части России, заявив, что этот месяц относится к зимним месяцам и, возможно, еще будет похолодание, соответствующее климатической норме.