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11:58   23 Февраля 2020
Россия

Тренер биатлониста Логинова допустил, что спортсмен может завершить карьеру из-за травли

Тренер биатлониста Логинова допустил, что спортсмен может завершить карьеру из-за травли

Российский биатлонист Александр Логинов может завершить карьеру, поскольку ему надоело бороться с травлей из-за его допингового прошлого, заявил журналистам личный спортсмена Александр Касперович.

«Да, у него уже накипело. Ему надоело бороться. Не знаю, сейчас с ним сложно разговаривать, потому что он замкнулся, нужно дать ему время. Очень жаль, если такой спортсмен закончит карьеру», — сказал Касперович.

22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах биатлонистов Логинова, Евгения Гараничева и тренера Касперовича. Международный союз биатлонистов (IBU) заявил, что открыл дело из-за использования тренером биатлониста Александра Логинова Александром Касперовичем поддельной аккредитации на ЧМ в Италии. В диппредставительстве рассказали, что согласно этому документу представитель IBU сообщил в прокуратуру Больцано о возможном нарушении спортсменов антидопинговых правил, что в Италии чревато заведением уголовного дела, однако улик, свидетельствующих о применении допинга, не обнаружили.

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Автор: Алина Бранцевич
#спорт #биатлон #логинов

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