Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Климатолог предсказал России неурожай и холодное лето

Климатолог предсказал России неурожай и холодное лето

 Тренер биатлониста Логинова допустил, что спортсмен может завершить карьеру из-за травли

Тренер биатлониста Логинова допустил, что спортсмен может завершить карьеру из-за травли
Устроившие беспорядки «вирусологи в спортивных костюмах» записали обращение к Зеленскому

Устроившие беспорядки «вирусологи в спортивных костюмах» записали обращение к Зеленскому

 «Вирусологи в спортивных костюмах» обратились к Зеленскому с недовольством из-за эвакуации

«Вирусологи в спортивных костюмах» обратились к Зеленскому с недовольством из-за эвакуации
Моряков из России приговорили в сумме к 395 годам в Греции за торговлю людьми

Моряков из России приговорили в сумме к 395 годам в Греции за торговлю людьми

 Генерал ЛНА призвал мировое сообщество помешать преступлениям Турции в Ливии

Генерал ЛНА призвал мировое сообщество помешать преступлениям Турции в Ливии
Климатолог предсказал России неурожай и холодное лето

Климатолог предсказал России неурожай и холодное лето

 Тренер биатлониста Логинова допустил, что спортсмен может завершить карьеру из-за травли

Тренер биатлониста Логинова допустил, что спортсмен может завершить карьеру из-за травли
Устроившие беспорядки «вирусологи в спортивных костюмах» записали обращение к Зеленскому

Устроившие беспорядки «вирусологи в спортивных костюмах» записали обращение к Зеленскому

 «Вирусологи в спортивных костюмах» обратились к Зеленскому с недовольством из-за эвакуации

«Вирусологи в спортивных костюмах» обратились к Зеленскому с недовольством из-за эвакуации
Моряков из России приговорили в сумме к 395 годам в Греции за торговлю людьми

Моряков из России приговорили в сумме к 395 годам в Греции за торговлю людьми

 Генерал ЛНА призвал мировое сообщество помешать преступлениям Турции в Ливии

Генерал ЛНА призвал мировое сообщество помешать преступлениям Турции в Ливии
11:44   23 Февраля 2020
Россия

Создан образец гиперзвуковой ракеты для истребителей пятого поколения

Создан образец гиперзвуковой ракеты для истребителей пятого поколения

Источники в оборонно-промышленном комплексе сообщают о создании опытного образца малогабаритной внутрефюзеляжной гиперзвуковой ракеты для российского истребителя пятого поколения Су-57.

«Предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса создан опытный образец малогабаритной гиперзвуковой ракеты класса «воздух — поверхность» для внутрифюзеляжного размещения на истребителе Су-57», — приводит сообщение источника агентство ТАСС.

При этом другой источник подтвердил, что опытный образец ракеты создан, но отметил, что ракета пока не проходила испытания вместе с самолетом-носителем.

Характеристики новейшего боеприпаса также пока не раскрываются. Официально информация о создании опытного образца гиперзвуковой ракеты на данный момент не подвреждена.

Как сообщил ранее президент РФ Владимир Путин, сообщил, что на сегодняшний день Россия является единственной страной в мире, у которой есть гиперзвуковое оружие. В частности, как сообщало Минобороны РФ, эскадрилья истребителей МиГ-31К, оснащенная гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», находится на опытно-боевом дежурстве в ВКС РФ, а также на боевое дежурство заступил стратегический военный комплекс «Авангард». Помимо этого, сообщалось о том, что идет работа по созданию комплекса морского базирования с гиперзвуковой ракетой «Циркон».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #минобороны #истребитель #разработки #новейшее вооружение #опк рф #гиперзвуковая ракета

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...