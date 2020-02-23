Источники в оборонно-промышленном комплексе сообщают о создании опытного образца малогабаритной внутрефюзеляжной гиперзвуковой ракеты для российского истребителя пятого поколения Су-57.

«Предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса создан опытный образец малогабаритной гиперзвуковой ракеты класса «воздух — поверхность» для внутрифюзеляжного размещения на истребителе Су-57», — приводит сообщение источника агентство ТАСС.

При этом другой источник подтвердил, что опытный образец ракеты создан, но отметил, что ракета пока не проходила испытания вместе с самолетом-носителем.

Характеристики новейшего боеприпаса также пока не раскрываются. Официально информация о создании опытного образца гиперзвуковой ракеты на данный момент не подвреждена.

Как сообщил ранее президент РФ Владимир Путин, сообщил, что на сегодняшний день Россия является единственной страной в мире, у которой есть гиперзвуковое оружие. В частности, как сообщало Минобороны РФ, эскадрилья истребителей МиГ-31К, оснащенная гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», находится на опытно-боевом дежурстве в ВКС РФ, а также на боевое дежурство заступил стратегический военный комплекс «Авангард». Помимо этого, сообщалось о том, что идет работа по созданию комплекса морского базирования с гиперзвуковой ракетой «Циркон».