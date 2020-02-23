Март в Москве будет на два-пять градусов теплее нормы

Температура в марте в Москве ожидается на два-пять градусов выше положенной нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Слабые заморозки изредка будут возвращаться, но без экстремальных показателей. Тем не менее, очень теплая зима, безусловно, предоставит грядущей весне карт-бланш. Да и по долгосрочным прогнозам грядущий март в Москве окажется на 2–5 градусов выше положенной нормы», — сказал Тишковец.

Климатолог напомнил, что средняя норма температуры составляет ночью 5,6 градуса ниже нуля, а днем – плюс 1,5 градуса.

«То есть прибавляем к этим значениями от двух до пяти градусов и получаем прогноз, но это в среднем», — сказал Тишковец.

Специалист добавил, что в первой декаде марта будет тепло, поэтому появится обманчивое ощущение, будто весна уже наступила. По его словам, несколько сантиметров снега, вероятнее всего, сохранятся, как минимум, до середины марта.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что погода в конце февраля — начале марта 2020 года будет около или выше нормы. Он отметил, что март будет теплым.