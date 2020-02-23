Матвиенко поздравила россиян с 23 февраля

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила защитников Отечества с праздником, отметив несгибаемую волю, верность долгу и патриотизм российского воинства, поздравление опубликовано на сайте Совфеда.

«Это всенародно любимый праздник, когда мы чествуем тех, кто посвятил свою жизнь служению отчизне, неустанно стоит на страже родной земли и готов преданно защищать национальные интересы», — говорится в сообщении.

Матвиенко подчеркнула, что россияне всегда отличались ответственностью за семью и Родину, славились способностью не терять самообладание даже в самое тяжелое время.

«В год 75-летия Великой победы мы особенно горды тем, что военнослужащие ВС РФ, представители силовых структур и все, кто своим каждодневным трудом вносит вклад в обеспечение безопасности государства и его граждан, являются достойными наследниками поколения победителей, бережно хранят и приумножают славные боевые традиции отцов и дедов», — отметила она.

Ранее председатель Совфеда призвала провести мероприятие празднования 75-летия Великой Победы «от сердца» и без формальностей. Матвиенко подчеркнула, что все мероприятия должны носить сердечный характер, не должно быть ни одного формального мероприятия, «для галочки».