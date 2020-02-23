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11:56   23 Февраля 2020
Весь мир

Рассекреченные данные подрывают версию голландского следствия о крушении MH17

Рассекреченные данные подрывают версию голландского следствия о крушении MH17

Обвинения в сторону России о крушении MH17 оказались враньем и частью расследования, которое было ошибкой от начала и до конца. Такое мнение высказал политолог Сергей Михеев в эфире телеканала «Царьград».

Полиция Австралии подтвердила подлинность недавно рассекреченных и опубликованных на платформе Bonanza Media документов, которые показывают несостоятельность обвинений со стороны нидерландского следствия. Данные принадлежали архивам австралийской полиции и были обнародованы без разрешения. Так, стало известно, что нет никаких следов нахождения ЗРК «Бук» около места трагедии. Одним из документов оказалась беседа журналиста Билли Сикса и представителей австралийских правоохранительных органов, где обсуждаются свидетели, которые в день трагедии видели в небе украинские истребители.

Михеев убежден, что эти данные «коренным образом подрывают» версию голландских следователей.

«То, что мы сейчас узнали, на самом деле подрывает всё это так называемое расследование, показывает, что все эти годы расследование было не более чем подставным фарсом и заказухой, где Россию назначили виновной, а потом стали придумывать, как эту вину обосновать», — резюмировал он.

Напомним, что лайнер Boeing 777–200ER малазийских авиалиний 17 июля 2014 года летел рейсом MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. Примерно через 2 часа и 49 минут после взлета он был поврежден ракетой и потерпел крушение. Все 298 человек на борту погибли.

 

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Автор: Лев Собакин
#mh17

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