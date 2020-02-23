Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину

Восемь граждан РФ, находившихся на японском лайнере Diamond Princess во время вспышки на нем нового коронавируса, вернулись в Россию. У троих из них были выявлены симптомы заражения.

Об этом в воскресенье сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, отметив, что все вернувшиеся на родину россияне чувствуют себя хорошо.

«У лиц с выявленной по результатам лабораторных анализов новой коронавирусной инфекцией заболевание протекает в легкой форме без выраженных симптомов и осложнений. Их здоровью и здоровью членов их семей ничего не угрожает», — подчеркнула Голикова.

При этом вице-премьер добавила, что всем эвакуированным с японского лайнера россиянам, а также лицам, которые осуществляли их эвакуацию, предстоит в течение 14 дней пробыть на карантине в спеучреждении в Казани, где медработники проведут диагностику на наличие у них коронавируса.