Экс-директор телеканала мог быть убит в доме бывшего главы МИД Украины

Тело было найдено в доме бывшего министра иностранных дел Украины под Киевом. Первая версия была связана с самоубийством, однако потом следователи стали склоняться к версии о насильственной смерти.

«В настоящее время правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что человек мог не сам покончить с жизнью… Переквалификация с самоубийства на умышленное убийство произошла по согласованию с прокуратурой», — пишет украинская Нацполиция у себя на сайте.

Сообщение о самоубийстве пришло из села Чайка, все произошло в доме Леонида Кожары, который занимал пост главы МИД Украины в 2012 — 2014 годах. Известно, что генеральный директор коммуникационного холдинг Atlantic Group Сергей Старицкий скончался от пули из пистолета Jericho 941.

Полиция сообщила также, что вечером 21 февраля в доме находились Кожара с супругой и гостивший у них Старицкий. Все выпивали. По словам жены бывшего министра, они с мужем были в другой комнате, когда погибший выстрелил себе в голову из пистолета хозяина дома.