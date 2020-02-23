Володин поздравил защитников Отечества с праздником

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в России всегда с большим уважением относились к тем, кто защищает мирную жизнь.

Об этом Володин заявил, поздравляя россиян с Днем защитника Отечества.

«Поздравляю с Днем защитника Отечества. В нашей стране с большим уважением относятся к людям, которые посвятили себя военной службе, защищают безопасность и мирную жизнь России. Мы гордимся солдатами и офицерами, чьи мужество, верность присяге, сила духа укрепляют мощь российской армии и флота», — говорится в поздравлении спикера Госдумы, которое опубликовано на официальном сайте российского парламента.

Также Вячеслав Володин пожелал всем защитникам Отечества успехов, благополучия и здоровья.