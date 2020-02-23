Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты

Закрытые в субботу затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) из-за угрозы подъема уровня воды в дельте реки Невы, в воскресенье утром были вновь открыты.

«После ночного шторма комплекс защитных сооружений открыл водопропускные отверстия. Затворы начали движение на открытие в 07:16 23 февраля. С начала года предотвращено третье наводнение», — говорится в сообщении дирекции КЗС.

Там же отмечается, что по состоянию на 07.52 по московскому времени воскресенье, 23 февраля, Кронштадтский корабельный фарватер свободен для прохода судов.

Накануне, в субботу, 22 февраля, синоптики предупредили об ожидающемся в Петербурге усилении ветра, порывы которого в прибрежных районах могли достигать 25-28 метров в секунду. При этом сообщалось, что высота волны на востоке Финского залива достигнет 2,5 – 3,5 метра, что создавало угрозу подъема уровня воды в устье Невы выше критических значений.