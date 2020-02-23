Грушко рассказал об эффективной координации между Россией и США в Сирии

Работающие в Сирии механизмы деконфликтинга США и России очень эффективны. Об этом заявил заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко.

«Работают механизмы деконфликтинга, они очень эффективны. Есть четкое понимание, кто, что делает, в каком районе, и по сути речь идет о координации», — сообщил дипломат, выступая в субботу в эфире Первого канала на передаче «Большая игра».

При этом Грушко пояснил, что Соединенные штаты, исходя из политических соображений, не хотят называть происходящее координацией, и ввели термин «деконфликтинг».

Ранее в интернете распространился снятый в Сирии видеоролик, запечатлевший инцидент между военными из США и России. В описаниях под видео не сообщалось, когда именно оно было снято, но указывалось, что конфликт на дороге произошел на северо-востоке САР вблизи города Камышлы. Видео, было снято пассажиром автомобиля, догоняющего колонну автомобилей под российскими флагами, включающую в себя бронеавтомобиль «Тигр» и БТР, перед которыми следуют два бронеавтомобиля США. «Тигр» попытался обогнать американский броневик, который в составе колонны двигается очень медленно, однако тот заблокировал ему проезд и заставил съехать с дороги. Ролик обрывается на том, моменте, когда оба автомобиля – русский и американский – останавливаются.