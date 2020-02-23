Мусорный полигон для отходов с Байкала требует модернизации

Мусорный полигон для отходов с прибрежной зоны озера Байкал в Ольхонском районе требует модернизации, заявили в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на врио главы региона Игоря Кобзева.

Замглавы Минприроды РФ Константин Румянцев и исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев побывали на полигоне бытовых отходов в местности Имел-Кутул в ходе рабочей поездки по Ольхонскому району.

Полигон работает с 2011 года и занимает территорию в 6,3 гектара. В теплый сезон сюда свозят жидкие отходы, а круглый год — твердые коммунальные отходы (ТКО) с берегов Малого моря. За 2019 год объем ТКО здесь повысился в четыре раза как следствие закрытия несанкционированных свалок.

«В решении вопроса модернизации полигона для нас очень важна поддержка на федеральном уровне. Мы в свою очередь должны войти в национальный проект «Экология», — заявил Кобзев.

Власти Ольхонского района обратились в Министерство природных ресурсов России в связи с необходимостью разместить на территории полигона пруды естественного испарения, которые обязательно должны присутствовать на очистных сооружениях.