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Высокопоставленный боевик SDF убит при взрыве в городе Ракка в Сирии

Высокопоставленный боевик SDF убит при взрыве в городе Ракка в Сирии

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7:55   23 Февраля 2020
Весь мир

Высокопоставленный боевик SDF убит при взрыве в городе Ракка в Сирии

Высокопоставленный боевик SDF убит при взрыве в городе Ракка в Сирии

Высокопоставленный боевик «Демократических сил Сирии» убит в результате взрыва у штаб-квартиры в городе Ракка, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на военный источник в САР.

По информации новостного портала Alk Habour, кустарно изготовленная взрывчатка была заложена у входа в штаб-квартиру так называемой курдской милиции «Асайиш». При взрыве был убит один из высокопоставленных сотрудников внутренней безопасности SDF Хаджи Кахраман, еще двое получили ранения.

Район оцепили, на место происшествия приехала машина скорой помощи и пожарные. «Демократические силы Сирии» считают, что взрыв подготовили террористы «Исламского государства»*, которые контролировали провинцию Ракка до начала 2019 года и сейчас по-прежнему регулярно нападают на курдов.

* Террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #курды #ракка #взрыв #sdf

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