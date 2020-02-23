Создатель минифигурки человечка Lego скончался в Дании

Дизайнер Lego, придумавший минифигурку человека, Йенс Нигард Кнудсен скончался в возрасте 78 лет в городе Хвиде-Санде на западе Дании, передает в субботу агентство France-Presse со ссылкой на его бывшего коллегу Нильса Милана Педерсена.

«У него было фантастическое воображение, у него было так много идей», — сказал бывший коллега дизайнера.

Кнудсен родился в 1942 году, начал работать в Lego в 1968 году и закончил в 2000 году. В 1970-х годах он создал популярную фигурку «маленького человечка». В 1975 году появились фигурки без отдельных движущихся рук, а в 1978 — привычные нам, с подвижными руками и ногами.