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Администрация и жители Алеппо поздравили военных из России с Днем защитника Отечества

Администрация и жители Алеппо поздравили военных из России с Днем защитника Отечества

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5:43   23 Февраля 2020
Весь мир

Администрация и жители Алеппо поздравили военных из России с Днем защитника Отечества

Администрация и жители Алеппо поздравили военных из России с Днем защитника Отечества

Вице-мэр сирийского Алеппо Абду Салам Ашшехаби вместе с жителями одного из наиболее пострадавших от войны районов, Банизайда, поздравили военнослужащих из России с Днем защитника Отечества.

Вице-мэр от лица сирийского народа выразил признательность за помощь в борьбе с терроризмом и в первую очередь в освобождении Алеппо от боевиков.

«Хочу поздравить наших русских друзей с профессиональным праздником — Днем защитника Отечества. Помощь российских военных нельзя недооценить, им благодарны все жители и нашего города, и провинции, и страны. Желаю всем российским военным мира и благополучного возвращения домой», — сказал он.

Простые жители Банизайда присоединились к поздравлению и поблагодарили россиян за все, что они сделали для народа Сирии и продолжают делать.

Российские военнослужащие пообщались с представителями городской администрации и местными жителями во время гуманитарной акции ЦПВС в Сирии. Населению раздали 250 наборов, в которые входят сахар, рис, мука, чай, сгущенное молоко, хлеб.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сирия #алеппо

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