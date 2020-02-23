Эрдоган не имеет права реализовывать свои амбиции в Идлибе за счет страданий народа Сирии

Власти Турции рано или поздно будут вынуждены поумерить свои амбиции и признать суверенный статус Сирии, пишет Федеральное агентство новостей.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с турецким коллегой Хулуси Акаром о ситуации в сирийской провинции Идлиб и возможностях ее стабилизации. О том же самом накануне поговорили по телефону российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Позиция РФ заключается в том, что Турция не выполнила ряд ключевых обязательств по урегулированию в Идлибе. Текущие события показывают, что ситуация в Идлибской зоне деэскалации стремительно ухудшается. Анкара должна была разоружить боевиков в Идлибе, но вместо желания стабилизировать ситуацию стремится лишь сохранить свои марионеточные террористические группировки, которые не желают соблюдать никакие договоренности, включая режим перемирия.

Турция должна была создать демилитаризованную зону, разблокировать ключевые трассы М4 и М5 и отделить «умеренную» оппозицию от радикалов, но этого не произошло. В данной ситуации Россия может поставить перед Турцией вопрос о выходе из сочинского соглашения, так как Москве невыгодно дальше следовать взятым на себя обязательствам.

На словах стремясь к дипломатическим путям решения конфликта в Идлибе, Анкара активно перебрасывает в зону деэскалации военных, вооружение и военную технику, чтобы не пропустить правительственные войска Сирии западнее трассы М5. Эти силы оказывают поддержку как подконтрольным боевикам «Сирийской национальной армии», так и радикальным группировкам, в том числе «Хайят Тахрир-аш-Шам»*.

Бойцы САА все чаще обнаруживают у террористов турецкую военную технику. Многие атаки боевиков против правительственных войск ведутся под прикрытием турецкой артиллерии и танков.

Однако, несмотря на помощь Турции боевикам, их позиции в Идлибе за последние два месяца сильно ослабли. САА продвинулась вглубь позиций террористов, обеспечила безопасное движение на трассе M5 Хама — Алеппо, освободила стратегические города Маарет ан-Нуман и Серакиб в провинции Идлиб, а также Алеппо и его западные пригороды.

Экономист и политолог Александр Дудчак рассказал ФАН, что Турции пора вспомнить о здравом смысле, согласиться на нормальные переговоры по Идлибу и остановить незаконную деятельность на территории САР, которая ведется вопреки нормам международного права и достигнутым договоренностям. По его словам, требовать, чтобы сирийцы покинули собственную территорию в Идлибе, — вызывающе, и Эрдогану следовало бы быть осторожнее с такими заявлениями.

«В текущей же ситуации Анкара хотела бы сохранить свое лицо, и Турция действительно может в каком-то смысле на это рассчитывать, однако для этого необходимо садиться за стол переговоров и искать компромисс», — считает эксперт.

Очевидно, что Эрдогану придется пойти на уступки и пожертвовать рейтингом, ведь нельзя пытаться набрать политические очки за счет жизней населения соседнего государства.

«Ему нужно исходить из реалий, не мечтать о том, чего не может быть. Свои амбиции Эрдогану следует реализовывать внутри собственного государства, но не за счет грабежей и уничтожения соседей», — подчеркнул Дудчак.

В заключение эксперт отметил, что никто не будет постоянно терпеть такой источник угрозы, который приносит много страданий народу Сирии. По его словам, если не будет никакого движения вперед, вопрос будет решаться по законам военного времени.

Необходимо понимать, что усиление конфликта в Идлибе не даст никакой выгоды его зачинщикам, на которую они так рассчитывают», — подытожил Дудчак.

* Террористическая организация, запрещена в РФ.