Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Запуск очередного спутника «Глонасс-М» намечен на 16 марта

Запуск очередного спутника «Глонасс-М» намечен на 16 марта

 Восемь россиян с круизного лайнера «Diamond Princess» вернулись на родину

Восемь россиян с круизного лайнера «Diamond Princess» вернулись на родину
Ветераны в Южной Осетии получат выплаты ко Дню Победы

Ветераны в Южной Осетии получат выплаты ко Дню Победы

 Глава Тернопольской области Украины ушел в отставку из-за протестов

Глава Тернопольской области Украины ушел в отставку из-за протестов

Советник президента США по нацбезопасности не имеет данных о «российском вмешательстве»

Советник президента США по нацбезопасности не имеет данных о «российском вмешательстве»

 ПНС Ливии просит помощи у США, чтобы сохранить власть

ПНС Ливии просит помощи у США, чтобы сохранить власть
Запуск очередного спутника «Глонасс-М» намечен на 16 марта

Запуск очередного спутника «Глонасс-М» намечен на 16 марта

 Восемь россиян с круизного лайнера «Diamond Princess» вернулись на родину

Восемь россиян с круизного лайнера «Diamond Princess» вернулись на родину
Ветераны в Южной Осетии получат выплаты ко Дню Победы

Ветераны в Южной Осетии получат выплаты ко Дню Победы

 Глава Тернопольской области Украины ушел в отставку из-за протестов

Глава Тернопольской области Украины ушел в отставку из-за протестов

Советник президента США по нацбезопасности не имеет данных о «российском вмешательстве»

Советник президента США по нацбезопасности не имеет данных о «российском вмешательстве»

 ПНС Ливии просит помощи у США, чтобы сохранить власть

ПНС Ливии просит помощи у США, чтобы сохранить власть
4:30   23 Февраля 2020
Россия

Запуск очередного спутника «Глонасс-М» намечен на 16 марта

Запуск очередного спутника «Глонасс-М» намечен на 16 марта

Очередной навигационный спутник «Глонасс-М» по плану будет запущен на орбиту с космодрома «Плесецк» 16 марта, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Как сообщала в январе компания «Информационные спутниковые системы имени Решетнева», старт был запланирован на 28 февраля. Позднее другой источник РИА Новости заявил, что запуск военного спутника связи «Меридиан-М» переносится с 24 января на 20 февраля, и, соответственно, старт «Глонасса-М» откладывается приблизительно на 15 марта.

«Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутником «Глонасс-М» намечается на 16 марта», — сообщил собеседник РИА Новости.

Представители «Роскосмоса» отказались комментировать агентству эту информацию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #космос #спутник #глонасс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...