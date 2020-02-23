Запуск очередного спутника «Глонасс-М» намечен на 16 марта

Очередной навигационный спутник «Глонасс-М» по плану будет запущен на орбиту с космодрома «Плесецк» 16 марта, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Как сообщала в январе компания «Информационные спутниковые системы имени Решетнева», старт был запланирован на 28 февраля. Позднее другой источник РИА Новости заявил, что запуск военного спутника связи «Меридиан-М» переносится с 24 января на 20 февраля, и, соответственно, старт «Глонасса-М» откладывается приблизительно на 15 марта.

«Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутником «Глонасс-М» намечается на 16 марта», — сообщил собеседник РИА Новости.

Представители «Роскосмоса» отказались комментировать агентству эту информацию.