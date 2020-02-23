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Советник президента США по нацбезопасности не имеет данных о «российском вмешательстве»

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3:11   23 Февраля 2020
Весь мир

Советник президента США по нацбезопасности не имеет данных о «российском вмешательстве»

Советник президента США по нацбезопасности не имеет данных о «российском вмешательстве»

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен сообщил в интервью телеканалу ABC News, что ничего не знает о каких-либо попытках России поддержать на выборах действующего главу государства Дональда Трампа.

«Я такого не видел, и у меня довольно хороший доступ… Советник по национальной безопасности получает довольно хороший доступ к данным нашей разведки. Я не видел никаких сведений о том, что Россия делает все, чтобы попытаться переизбрать президента Трампа», — заявил он.

Ранее телеканал CNN передавал со ссылкой на высокопоставленные источники в разведке, что Россия якобы предпринимает все возможные усилия, чтобы Трамп остался у власти в США.

При этом газета Washington Post со ссылкой на собственные источники утверждала, что Россия якобы пытается помочь другому кандидату на номинацию от Демократической партии США Берни Сандерсу, который прокомментировал эту публикацию призывом к РФ «держаться подальше» от американских выборов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что количество подобных «параноидальных» сообщений о вмешательстве РФ в праймериз в США будет увеличиваться по мере приближения выборов, и в Кремле это понимают.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #вмешательство в выборы

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