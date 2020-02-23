ПНС Ливии просит помощи у США, чтобы сохранить власть

Правительство нацсогласия просит помощи у США, чтобы сохранить власть, заявила политолог Юлия Стрелкова в интервью Федеральному агентству новостей.

Ранее глава МВД так называемого ПНС Фатхи Башага обратился к США, чтобы те помогли в «сдерживании России» в Африке. По его словам, Ливия является «воротами в Африку», и ПНС не будет против размещения американских военных баз на своей территории. Эта мера, как считает Башага, поможет бороться с терроризмом, организованной преступностью и сдерживать иностранное вмешательство, и в результате в регионе будет стабильность.

Россия же, по его мнению, имеет некие «стратегические планы» в Ливии и Африке, которым смогут воспрепятствовать войска США.

Политолог Юлия Стрелкова объяснила, что «борьба с терроризмом» и «сдерживание России» — это лишь красивые слова, призванные оправдать получение военной поддержки США.

«ПНС нужны хоть какие-то силы, чтобы сохранять власть. Тем более, что о легитимности уже и не говорят, мандат по Схирату давно просрочен», — напомнила эксперт.

Безусловно, помощь Пентагона будет использована террористами ПНС для борьбы с Ливийской национальной армией.

Стрелкова также указала, что недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган бездоказательно заявлял о присутствии российской ЧВК «Вагнера» в Ливии, и на этом фоне очевидно, что Башага действовал по согласованию с Анкарой.

Политолог напомнила, что двоевластие в Ливии началось после свержения законного правителя Муамара Каддафи оппозицией, действовавшей по указке Вашингтона и НАТО.

По мнению Стрелковой, пока сложно сказать, как среагирует Белый дом, но, вероятно, Трамп воздержится от прямой поддержки.