Восемь россиян с круизного лайнера «Diamond Princess» вернулись на родину

Восемь россиян с круизного лайнера «Diamond Princess», где произошла крупная вспышка коронавируса, вернулись в РФ и отправлены на двухнедельный карантин в Казань, сообщает секретариат вице-премьера России Татьяны Голиковой.

Они были эвакуированы 22 февраля авиацией МЧС при поддержке МИД РФ, посольства РФ в Японии и при участии специалистов Роспотребнадзора в соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

«В РФ возвратились восемь россиян, из которых у троих, в период нахождения на лайнере был выявлен новый коронавирус, остальные российские граждане отказались от перелета специальным комфортабельным бортом МЧС», — сказала Голикова.

По ее словам, эвакуация проведена российских врачей, которые обеспечили соблюдение противоэпидемического режима и наблюдение за состоянием здоровья россиян. Эвакуированные россияне будут в течение 14 дней находиться на карантине под медицинским наблюдением в Казани.