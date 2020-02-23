Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Восемь россиян с круизного лайнера «Diamond Princess» вернулись на родину

Восемь россиян с круизного лайнера «Diamond Princess» вернулись на родину

 Захарова назвала дезинформацией обвинения в том, что РФ публикует фейки о коронавирусе

Захарова назвала дезинформацией обвинения в том, что РФ публикует фейки о коронавирусе
Ветераны в Южной Осетии получат выплаты ко Дню Победы

Ветераны в Южной Осетии получат выплаты ко Дню Победы

 Глава Тернопольской области Украины ушел в отставку из-за протестов

Глава Тернопольской области Украины ушел в отставку из-за протестов

Военная полиция РФ провела патрулирование в сирийских провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке

Военная полиция РФ провела патрулирование в сирийских провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке

 Российские политики назвали провокацией учения США по отражению ядерного удара РФ

Российские политики назвали провокацией учения США по отражению ядерного удара РФ
Восемь россиян с круизного лайнера «Diamond Princess» вернулись на родину

Восемь россиян с круизного лайнера «Diamond Princess» вернулись на родину

 Захарова назвала дезинформацией обвинения в том, что РФ публикует фейки о коронавирусе

Захарова назвала дезинформацией обвинения в том, что РФ публикует фейки о коронавирусе
Ветераны в Южной Осетии получат выплаты ко Дню Победы

Ветераны в Южной Осетии получат выплаты ко Дню Победы

 Глава Тернопольской области Украины ушел в отставку из-за протестов

Глава Тернопольской области Украины ушел в отставку из-за протестов

Военная полиция РФ провела патрулирование в сирийских провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке

Военная полиция РФ провела патрулирование в сирийских провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке

 Российские политики назвали провокацией учения США по отражению ядерного удара РФ

Российские политики назвали провокацией учения США по отражению ядерного удара РФ
0:30   23 Февраля 2020
Россия

Восемь россиян с круизного лайнера «Diamond Princess» вернулись на родину

Восемь россиян с круизного лайнера «Diamond Princess» вернулись на родину

Восемь россиян с круизного лайнера «Diamond Princess», где произошла крупная вспышка коронавируса, вернулись в РФ и отправлены на двухнедельный карантин в Казань, сообщает секретариат вице-премьера России Татьяны Голиковой.

Они были эвакуированы 22 февраля авиацией МЧС при поддержке МИД РФ, посольства РФ в Японии и при участии специалистов Роспотребнадзора в соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

«В РФ возвратились восемь россиян, из которых у троих, в период нахождения на лайнере был выявлен новый коронавирус, остальные российские граждане отказались от перелета специальным комфортабельным бортом МЧС», — сказала  Голикова.

По ее словам, эвакуация проведена российских врачей, которые обеспечили соблюдение противоэпидемического режима и наблюдение за состоянием здоровья россиян. Эвакуированные россияне будут в течение 14 дней находиться на карантине под медицинским наблюдением в Казани.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россияне #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...