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Ветераны в Южной Осетии получат выплаты ко Дню Победы

Ветераны в Южной Осетии получат выплаты ко Дню Победы

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0:16   23 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Ветераны в Южной Осетии получат выплаты ко Дню Победы

Ветераны в Южной Осетии получат выплаты ко Дню Победы

Ветераны Великой Отечественной войны, живущие в Южной Осетии, получат денежные выплаты, приуроченные к 75-летию победы над нацизмом, рассказала пресс-секретарь президента республики Дина Гассиева.

Ее слова приводит Sputnik Южная Осетия. Всего в Южной Осетии проживают 13 участников войны.

«Все участники Великой Отечественной войны получат выплаты и подарки ко Дню Победы. По уже сложившейся традиции, президент Анатолий Бибилов посетит всех участников в их домах, пообщается с ними и вручит подарки», — сказала Гассиева.

Пресс-секретарь президента уточнила, что размер выплат пока обсуждается в правительстве.

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Автор: Мария Милкевич
#ветераны #южная осетия

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