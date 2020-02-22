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23:34   22 Февраля 2020
Весь мир

Военная полиция РФ провела патрулирование в сирийских провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке

Военная полиция РФ провела патрулирование в сирийских провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке

Военная полиция РФ провела патрулирование по нескольким маршрутам в сирийских провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке, рассказал на брифинге глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

Он напомнил, что патрулирование проводится в в соответствии с российско-турецким меморандумом о взаимопонимании. По словам адмирала, все мероприятия прошли по плану, без инцидентов.

ВКС РФ также провели патрулирование с воздуха, поднявшись  в небо с аэродрома Камышлы.

Журавлев отметил, что за прошедшие сутки не было гуманитарных акций, но всего  начала процесса урегулирования в Сирии российский ЦПВС провел 2377 гуманитарных акций, а российские военные медики оказали помощь 126 253 сирийцам.

Он подчеркнул, что бандформирования продолжают нарушать режим тишины в Идлибской зоне деэскалации. За прошедшие сутки зафиксировано 25 обстрелов населенных пунктов в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.

Контр-адмирал призвал боевиков отказаться от вооруженных провокаций и приступить к мирному урегулированию ситуации на подконтрольных им территориях.

После того, как террористы были выбиты с автотрассы М-5, впервые за восемь лет открылось прямое сообщение между городами Дамаск, Хама и Алеппо. Благодаря этому гуманитарная обстановка в регионе существенно улучшилась.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #патрулирование #цпвс

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