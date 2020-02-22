ЛНА обвинила Турцию в желании уничтожить народ Ливии после поставок РСЗО Kasirga

Официальный спикер Ливийской национальной армии генерал-майор Ахмад Мисмари заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов уничтожить народ Ливии, чтобы захватить страну и ее природные богатства.

Так он прокомментировал очередную поставку террористическому Правительству нацсогласия Ливии вооружения и боеприпасов турецким кораблем. По его словам, на сей раз в нарушение оружейного эмбарго ООН Анкара выгрузила в Мисурате РСЗО Kasirga — мощнейшее вооружение, способное стереть Триполи с лица земли.

Командование ЛНА требует, чтобы мировое сообщество наконец увидело, каким вопиющим образом Турция вмешивается во внутриливийский конфликт, ставя под угрозу режим прекращения боевых действий.

«Наша армия видит все действия турков — от правды не скрыться. Действия Турции демонстрируют, кто на самом деле хочет мира народу Ливии, а кто несет смерть и разрушения», — подчеркнул Мисмари.

Ливийский генерал отметил, что ЛНА по-прежнему соблюдает перемирие в отличие от боевиков ПНС, выступающих на его стороне террористических группировок и Турции.

Ранее стало известно, что в порт Мисураты прибыл турецкий корабль, на борту которого было около 100 тонн оружия и боеприпасов. Также для поддержки ПНС Ливии в страну прибыло страшное оружие: четыре танка Leopard 1T, две РСЗО Т-300 Kasirga, 10 бронемашин ARMA и 10 машин ACV-15. Сообщается о высадке порядка 700 бойцов.

Мисмари заявил, что ЛНА будет защищать Ливию и ее народ, точечно отвечая на нападения боевиков до тех пор, пока это возможно.