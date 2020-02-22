Российские политики назвали провокацией учения США по отражению ядерного удара РФ

Российские политики прокомментировали учения США по отражению ядерного удара со стороны России ответным ядерным ударом, назвав их провокацией и блефом.

По сценарию учений, о подробностях которых рассказал Пентагон, в Европе шла война с Россией, и последняя применила ядерное оружие малой мощности против объекта на территории стран — участниц НАТО. Была отрепетирована реакция США и ответный ядерный удар по России.

Сенатор Ольга Ковитиди заявила, что США лучше всех в мире умеют блефовать и имитировать вместо того, чтобы договариваться для достижения мира. Об этом сообщает РБК.

Сенатор Константин Косачев заявил РИА Новости, что учения США призваны поддержать градус страха перед Россией в Европе, а также «сыграть мускулами», чтобы успокоить партнеров, которые боятся остаться один на один с «российской угрозой».

Сенатор Алексей Пушков отметил в Twitter, что американские политики могут сколько угодно обещать не размещать ядерные ракеты в Европе, но подобные учения, предполагающие наличие этого типа оружия, ясно демонстрируют военные планы Пентагона.

Сенатор Олег Морозов заявил, что эти учения являются провокацией.

«В нашей военной доктрине нет идеи применения первыми ядерного удара. Он может быть только ответным», — напомнил он РИА Новости.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сравнил американцев с Наполеоном и Гитлером.