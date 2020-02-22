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21:27   22 Февраля 2020
Весь мир

Обыск не выявил следов употребления российскими биатлонистами допинга в Италии

Обыск не выявил следов употребления российскими биатлонистами допинга в Италии

Итальянские спецслужбы провели обыск у российских биатлонистов и не обнаружили улик, свидетельствующих о применении допинга, заявило в субботу посольство РФ в Италии.

«Первичные результаты обыска свидетельствуют об отсутствии улик, однако были изъяты телефон и переносной компьютер биатлониста [Александра] Логинова и телефон его личного тренера [Александра] Касперовича для дальнейшей проверки в рамках предварительного расследования», — отмечается в заявлении российских дипломатов.

Насколько известно дипломатическому ведомству, итальянские правоохранители не намерены предпринимать никаких мер по ограничению свободы россиян. Спортсмены по-прежнему участвуют в состязаниях и собираются отбыть из Италии по запланированному графику. Следить за соблюдением законных прав и интересов граждан России будет дипломат Генконсульства РФ в Милане. Он будет находиться с российской командой до ее отбытия из Италии.

Вскоре протокол обыска переведут на русский язык, чтобы россияне могли его изучить и подписать.

В диппредставительстве рассказали, что согласно этому документу представитель Международного союза биатлонистов (IBU) сообщил в прокуратуру Больцано о возможном наличии в номерах российских спортсменов улик, свидетельствующих об использовании ими допинга, что в Италии чревато заведением уголовного дела.

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Автор: Мария Милкевич
#допинг #россия #италия #обыски #биатлон

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