Клинцевич считает, что нарушение Турцией всех договоренностей приведет к конфликту с Сирией

Политика Турции в Сирии и Ливии — это не случайный авантюризм, она обусловлена ее национальными интересами, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после телефонного разговора с лидерами России, Германии и Франции.

Преследуя узкополитические интересы, глава государства загнал Турцию в серьезнейший конфликт с партнерами по сирийскому урегулированию. НАТО не намерено поддерживать Эрдогана, который ведет войну на чужой территории, и тем более против «жизненных интересов» Турции на чужой земле выступают Россия и Иран. Член оборонного комитета Совфеда РФ Франц Клицевич признался, что не понимает логику действий турецкого руководства.

«Даже США заявили недавно, что не поддерживают действия Турции — это уже само по себе говорит, что Эрдоган перешел некую черту. Его действия в Ливии и Сирии требуют очень серьезного обсуждения. Турция привела ситуацию к тому, что готовы начаться боевые действия между двумя странами. Последние два дня — это уже открытые боевые действия между армией Турции и Сирией — в нарушение всех международных договоренностей, договоренностей с Россией, любых соглашений», – рассказал Клинцевич в беседе с ФАН.

Ситуация в Идлибе стала крайне взрывоопасной из-за того, что Турция так и не выполнила свои обязательства по сочинским соглашениям: если бы Анкара, как обещала еще в сентябре 2018 года, смогла разоружить террористов, идлибская зона деэскалации осталась бы под контролем протурецких сил.