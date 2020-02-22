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 ЛНА обвинила Турцию в желании уничтожить народ Ливии после поставок РСЗО Kasirga

ЛНА обвинила Турцию в желании уничтожить народ Ливии после поставок РСЗО Kasirga
21:58   22 Февраля 2020
Весь мир

Клинцевич считает, что нарушение Турцией всех договоренностей приведет к конфликту с Сирией

Клинцевич считает, что нарушение Турцией всех договоренностей приведет к конфликту с Сирией

Политика Турции в Сирии и Ливии — это не случайный авантюризм, она обусловлена ее национальными интересами, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после телефонного разговора с лидерами России, Германии и Франции.

Преследуя узкополитические интересы, глава государства загнал Турцию в серьезнейший конфликт с партнерами по сирийскому урегулированию. НАТО не намерено поддерживать Эрдогана, который ведет войну на чужой территории, и тем более против «жизненных интересов» Турции на чужой земле выступают Россия и Иран. Член оборонного комитета Совфеда РФ Франц Клицевич признался, что не понимает логику действий турецкого руководства.

«Даже США заявили недавно, что не поддерживают действия Турции — это уже само по себе говорит, что Эрдоган перешел некую черту. Его действия в Ливии и Сирии требуют очень серьезного обсуждения. Турция привела ситуацию к тому, что готовы начаться боевые действия между двумя странами. Последние два дня — это уже открытые боевые действия между армией Турции и Сирией — в нарушение всех международных договоренностей, договоренностей с Россией, любых соглашений», – рассказал Клинцевич в беседе с ФАН.

Ситуация в Идлибе стала крайне взрывоопасной из-за того, что Турция так и не выполнила свои обязательства по сочинским соглашениям: если бы Анкара, как обещала еще в сентябре 2018 года, смогла разоружить террористов, идлибская зона деэскалации осталась бы под контролем протурецких сил.

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Автор: Алина Бранцевич
#сирия #турция #эрдоган #клинцевич

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