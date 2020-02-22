Захарова назвала дезинформацией обвинения в том, что РФ публикует фейки о коронавирусе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала намеренной дезинформацией статью агентства «Франс Пресс» о том, что Россия якобы распространяет фейки о коронавирусе в соцсетях.

«Намеренная дезинформация», – заявила Мария Захарова в комментарии «ПолитРоссии».

В связи со вспышкой коронавируса в конце 2019 года, многие предприятия Китая закрыли на карантин. Негативные последствия оказались настолько масштабными, что многие люди начали задумываться: не могла ли какая-то страна использовать новый тип пневмонии как биологическое оружие против Пекина.Сторонники конспирологической теории пришли к выводу, что за этим стоят США, поскольку американцем выгодно выведение из строя их мощнейшего конкурента. В Госдепартаменте США заявили, что целая группа связанных в РФ аккакунтов якобы ведет кампанию по дезинформации о коронавирусе.